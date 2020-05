Vincent Cassel est sorti de l'hôpital : visage tuméfié et pansement XL

Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant que Vincent Cassel ne donne de ses nouvelles. Le 22 mai 2020, l'acteur de La Haine s'est saisi de son compte Instagram pour dévoiler son visage tuméfié, après avoir été victime d'un accident de scooter deux jours plus tôt. Mercredi, le comédien de 53 ans se trouvait dans la commune d'Arbonne, près de Biarritz, lorsqu'il a chuté de son deux-roues. Blessé au visage, il a ensuite été transporté à la polyclinique Aguilera de Biarritz.

"Tout va bien. Je suis vivant. Merci", a-t-il d'abord indiqué en story Instagram. Vendredi, le mari de Tina Kunakey s'est ensuite filmé avec son large pansement sur la tête : "Ne jamais donner un coup de tête à un rhino", a-t-il témoigné avec dérision. Plus de peur que de mal pour la star d'Hors normes donc, qui va certainement devoir se reposer dans les prochains jours, depuis sa maison de Bidart, avec son épouse et leur petite Amazonie (1 an).