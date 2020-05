Vincent Cassel hospitalisé après un accident, son visage éraflé

Il semble que l'acteur, son épouse et leur petite fille ont posé leurs valises à Bidart dès le début du confinement au mois de mars. Vincent Cassel a également pu passer du temps avec ses deux filles aînées Deva et Léonie (15 et 9 ans), puisque son ex-femme l'actrice italienne Monica Bellucci a décidé de quitter Paris pour se confiner près de lui sur la Côte basque. Le couple star est divorcé depuis maintenant 7 ans mais continue d'entretenir une relation amicale, tant et si bien qu'ils se sont retrouvés à la Mostra de Venise l'été dernier pour une projection de leur film Irreversible Inversion Integrale, sorti en 2002.