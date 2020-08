Vincent Cassel : Son drôle de tatouage, clin d'oeil à Tina Kunakey

Sans surprise, l'été se veut énergique pour Vincent Cassel, toujours autant passionné de sport nautique. Visiblement remis de son accident de scooter survenu en mai dernier, près de Biarritz, l'acteur de La Haine consacre une large partie de son temps à son activité favorite : le foil surf, une variante du surf avec une planche et un mât à ailettes permettant de "voler" au-dessus des vagues. Une passion qui a récemment conduit le papa de Deva et Leonie (15 et 9 ans) à une drôle de rencontre avec la police nationale...

Le 9 septembre prochain, Vincent Cassel sera de retour au cinéma dans une nouvelle comédie signée Daniel Cohen, Le Bonheur des uns... Un long-métrage dans lequel il donnera la réplique à Bérénice Béjo, Florence Foresti et François Damiens.