Vincent Cassel nez à nez avec la police : "Promis je ne volerai plus..."

Vincent Cassel fait régulièrement savoir sur son compte Instagram qu'il est en manque du Brésil, mais cela ne l'empêche pas de s'éclater en France. Actuellement en vacances avec des membres du collectif Kourtrajmé, l'acteur a récemment eu un petit déboire avec la police. Il l'a d'ailleurs révélé en photo et force est de constater que la raison de cette rencontre avec les forces de l'ordre est franchement drôle.

Mercredi 5 août 2020, le compagnon de la sublime Tina Kunakey avait envie d'être à la fois dans les eaux et dans les airs. Il a donc décidé de s'adonner au surf foil qui permet de surfer sans vagues, au-dessus de l'eau. C'est sur le Lac de Saint-Pée-sur-Nivelle (Pyrénées-Atlantiques) que l'acteur de 53 ans s'est lancé sur son engin puissant quand la police municipale est arrivée. A en croire le post Instagram de Vincent Cassel, sur lequel on le voit en grande conversation avec l'agent, ce dernier lui aurait demandé de cesser son activité. "Ok, promis m'sieur l'agent je ne volerai plus... au-dessus de l'eau", a écrit le mythique comédien de La Haine en légende de la photo. Il a également ajouté un émoticone tête d'ange. Une heure plus tard, il a ajouté : "Je tiens à préciser que ce policier a été hyper sympa."