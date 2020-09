Florence Foresti bronzée au côté de Vincent Cassel, le bonheur partagé

Le défi est de taille : attirer les Français dans les salles obscures en ces temps de crise sanitaire et de port de masque obligatoire pendant la séance. Même le très (très) attendu blockbuster Tenet semble s'y casser les dents avec seulement 1,3 million d'entrées en deux semaines. Un score correct, mais pas incroyable. La comédie pourra-t-elle sauver les meubles ? Ce mercredi 9 septembre 2020 sort le film Le Bonheur des uns...

L'avant-première du long métrage réalisé par Daniel Cohen - adaptée de sa pièce de théâtre L'Île flottante - avait lieu le 8 septembre, au cinéma Pathé Opéra Premier dans le 2e arrondissement de la capitale. Sur le photocall, il fallait compter sur l'équipe du film, à commencer par Florence Foresti. La populaire humoriste et comédienne, qui fait son grand retour médiatique après avoir divisé lors de la dernière cérémonie des César, est apparue bronzée et très souriante. Une mine radieuse accentuée par une tenue en satin rose pâle. Mais sa bonne humeur était peut-être aussi due à la présence de son partenaire Vincent Cassel ? Elle n'a jamais caché son crush sur l'acteur. Une faille récemment exploitée dans C à vous, suscitant un léger malaise sur le plateau... Devant les photographes, il fallait aussi compter sur l'autre actrice tête d'affiche, Bérénice Bejo.

On a également pu noter la présence de plusieurs personnalités comme Gad Elmaleh, Claude Lelouch avec sa compagne Valérie Perrin et son fils Simon Lelouch, Cindy Bruna ou encore Alice Raucoules et son compagnon Augustin Petit.

L'histoire du film Le Bonheur des uns... : "Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples amis de longue date. Quand Léa apprend à ses amis et à son compagnon qu'elle a publié un livre qui devient un best-seller, la jalousie s'empare aussitôt de ses amis, tandis que son compagnon vit très mal sa soudaine popularité..."