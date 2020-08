Tom Cruise s'incruste incognito au cinéma pour voir "Tenet"

Avec la pandémie du coronavirus et les règles de distanciation sociale, le retour dans les salles obscures est un peu compliqué. Mais le mercredi 26 août 2020 est une date très spéciale. Christopher Nolan roi du spectacle sur grand écran, a décidé de braver les difficultés en sortant le film d'action Tenet, et ce alors même qu'en Amérique, à New York ou Los Angeles, de nombreux cinémas sont encore fermés. Et pour le soutenir, le réalisateur a pu compter sur Tom Cruise, qui, bien qu'il ne soit pas au casting du long métrage au côté de John David Washington, est un grand fan du travail du cinéaste !

Sur son compte Twitter, le comédien de 58 ans a partagé une vidéo de ses aventures cinéphiles. Tom Cruise s'est rendu par surprise à une projection de Tenet à Londres, à l'Odeon BFI Imax, le lundi 24 août 2020. Visage protégé par un masque, il a expliqué à quel point il était heureux de retrouver ce type de sensations que seul le septième art procure. "Grand film. Grand écran. J'ai adoré", a-t-il écrit pour encourager Christopher Nolan. Il faut dire qu'il s'agit d'un pari risqué pour le réalisateur à succès, le premier de son envergure à tenter de faire revenir les spectateurs dans les salles.