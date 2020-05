Covid-19 : Elsa Esnoult, Kev Adams, Soprano rappellent les gestes barrières

C'est officiel. Comme notre président de la République Emmanuel Macron l'avait annoncé, la France sort de confinement ce 11 mai 2020. Ce qui ne signifie pas que la pandémie de coronavirus est terminée, ni que la vie est redevenue tout à fait normale – tout particulièrement en zone rouge. C'est pourquoi les célébrités ont souhaité se mobiliser pour soutenir en masse la campagne de sensibilisation aux gestes barrières de la ville de Paris, en partenariat avec Unicef France.

Comme dans toutes les villes, ces fameux gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires doivent être compris et adoptés le plus largement possible à Paris. Plusieurs artistes ont donc réalisé des vidéos de sensibilisation à destination d'un public particulièrement connecté. Ces formats courts commenceront à être diffusés dès le lundi 11 mai 2020 sur les réseaux sociaux de la Ville de Paris, d'Unicef France et des artistes qui se sont prêtés au jeu – notamment, en utilisant le hashtag #coronastop.