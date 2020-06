Tom Cruise construit un "village sans Covid-19" pour tourner Mission Impossible

Dans une interview à Variety datée du 2 juin 2020, le génial Simon Pegg (trilogie Cornetto) expliquait que le tournage des scènes extérieures de Mission Impossible 7 recommencerait en septembre prochain. "Ça me semble faisable, et évidemment toutes les précautions seront prises", a-t-il assuré, tout en blaguant sur le fait que le blockbuster devrait être renommé "five feet apart", à cause de la distanciation sociale.

La production du film avait dû être stoppée en mars dernier, alors qu'ils tournaient en Vénétie (Italie), au plus fort de la crise sanitaire, forçant la Paramount Pictures à mettre le tournage en pause. Tom Cruise ne se trouvait pas en Italie à ce moment-là.