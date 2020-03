Pékin Express, la prochaine saison stoppée : une diffusion "compromise"

Mauvaise nouvelle pour les fans de Pékin Express. Cette année, les téléspectateurs devaient découvrir deux éditions, sur M6. Après la saison anniversaire avec des anciens candidats emblématiques, la chaîne devait mettre à l'antenne une saison avec des anonymes, au cours de l'été. Malheureusement, à cause de la pandémie de coronavirus, le tournage a dû être stoppé. "Arrêt du tournage de #PekinExpress. La santé des binômes et des équipes techniques étant la priorité, le tournage de la prochaine saison est arrêté", a écrit la chaîne sur Twitter le 17 mars 2020.

Invité à réagir à cette nouvelle dans On refait la télé sur RTL, le week-end dernier, le présentateur Stéphane Rotenberg a confié : "On a mis très peu d'émissions en boîte, on a dû rentrer quand la situation est devenue trop compliquée. On espère repartir dès que les conditions seront réunies, mais on sera très, très en retard. La production de la prochaine saison, qui devait être diffusée cet été, est compromise."

Comme tout le monde, l'animateur ne sait pas encore quand la vie pourra reprendre son cours normal ni quand l'équipe de Pékin Express pourra repartir en tournage. "On est 120, c'est très lourd à mettre en route, donc lorsqu'on pourra repartir, on ne pourra pas repartir du jour au lendemain ! C'est très complexe ! La saison est compromise, mais on repartira ! Maintenant, la question est de savoir quand...", a conclu Stéphane Rotenberg. S'il n'a pas précisé les lieux de tournage, on sait que les candidats passeront par l'Ouganda, Dubaï et l'Éthiopie.

En attendant, les téléspectateurs de M6 peuvent encore suivre Pékin Express 2020. Ce mardi 31 mars, M6 diffusera la demi-finale. Les frères bûcherons Thomas et Mathieu, les amoureux corses Denis et Julie et les soeurs lilloises Aurélie et Pauline s'affronteront pour une place en finale. Un épisode à ne pas louper.