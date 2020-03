Coronavirus - Pékin Express : Le tournage de la prochaine saison annulé

Le milieu de la télévision prend un sacré avec l'épidémie de coronavirus qui sévit à travers le monde entier. Alors que tous les programmes sont chamboulés, reportés ou carrément annulés, un petit nouveau vient s'ajouter à cette longue liste. Il s'agit de Pékin Express. En effet, alors que la saison anniversaire de l'émission de baroudeurs - Pékin Express, retour sur la route mythique - poursuit actuellement son cours, avec un nouvel épisode diffusé ce mardi 17 mars 2020 dès 21h, la prochaine est en revanche compromise. Le groupe M6 a publié un message officiel pour annoncer l'interruption du tournage. "Arrêt du tournage de #pekinExpress. La santé des binômes et des équipes techniques étant la priorité, le tournage de la prochaine saison est arrêté." Pour l'heure, l'animateur Stéphane Rotenberg n'a pas encore réagi.

Cette nouvelle a tout à fait été comprise par les fans assidus du programme. Et pour cause, ces derniers jours, les gouvernements du monde entier ont pris des mesures exceptionnelles afin d'éviter la propagation du virus. Alors que les commerces tels que les restaurants et cafés ont été les premiers impactés, le petit écran n'a pas tardé à emboîter le pas puisque Cyril Hanouna a par exemple d'ores et déjà renoncé à présenter Touche pas à mon poste en plateau, les fictions TF1 ou France Télévisions ont également été interrompues et, plus récemment, Jean-Pierre Pernaut a annoncé son retrait de l'antenne, laissant ainsi sa place à Jacques Legros. Bref, vous l'aurez compris, vos programmes favoris se retrouvent en stand-by, mais espérons que ce ne soit que partie remise...