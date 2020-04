Florence Foresti aux César: "Fâché avec des gens", un producteur la tacle encore

Des semaines après, le sujet fâche toujours... Invité de Philippe Vandel sur Europe 1 le 27 avril 2020, l'agent de stars, comédien et producteur Dominique Besnehard est revenu sur la cauchemardesque dernière cérémonie des César. Une soirée marquée par le sacre de Roman Polanski et les départs en réaction d'Adèle Haenel et de la maîtresse de cérémonie Florence Foresti. C'est cette dernière qu'il a désormais dans le collimateur...

Évoquant le lancement prochain de la quatrième saison de sa série Dix pour cent, Dominique Besnehard a pu dire tout le mal qu'il a pensé de la gestion, périlleuse, de la cérémonie des César par Florence Foresti. "On a tourné à la cérémonie des César mais heureusement on a tourné l'après-midi [on avait notamment pu voir Charlotte Gainsbourg le pied dans le plâtre, NDLR] donc on n'était pas dans le scandale. Heureusement, du reste !", a-t-il d'abord relaté, avant d'être coupé par l'animateur, lequel lui a fait remarquer qu'il ne faudrait donc pas compter sur Florence Foresti pour apparaître dans Dix pour cent. "Ah bah tant mieux hein franchement ! J'ai trouvé ça insupportable (...) J'espère que ça n'est qu'un faux pas pour elle parce que franchement... Une telle violence verbale et une telle... Enfin, je veux dire, on peut rire de tout le monde, mais du physique des gens... Non, pour moi c'est nauséabond cette cérémonie", a-t-il ajouté.

Dominique Besnehard, comme de nombreuses personnalités de la vieille garde du cinéma français, avait très vite critiqué Florence Foresti après sa prestation aux César. De quoi devenir clivant comme il l'a lui-même reconnu, alors que la jeune garde a elle majoritairement soutenu la comédienne et humoriste, tout comme les réseaux sociaux. "Je me suis tellement énervé, je me suis même fâché avec des gens. Donc laissons, passons à autre chose", a-t-il ajouté.