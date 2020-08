Deva Cassel en couple : la fille de Monica Bellucci présente son amoureux

Pendant longtemps, Deva Cassel n'a jamais rien dévoilé de sa vie privée et puis, au fil du temps, l'adolescente utilise de plus en plus Instagram pour faire passer des messages.

Tout récemment accusée de chirurgie esthétique malgré son très jeune âge, l'égérie Dolce & Gabbana (comme sa maman avant elle) a réfuté avoir retouché quoique ce soit. Pour le prouver, Deva avait même ressorti des photos d'elle enfant. "Voici des photos de moi quand j'étais vraiment jeune. Comme vous pouvez CONVENABLEMENT le voir, j'ai toujours des grosses lèvres et de gros sourcils, avait écrit Deva Cassel en anglais sur un collage de trois photos d'elle la montrant bébé, enfant et adolescente. Je sais que je ne devrais pas donner d'importance à ce genre de commentaires, mais ils commencent à m'affecter dans ma vie de tous les jours. Donc arrêtez de propager des rumeurs si vous n'avez aucune preuve, merci. Et je montre clairement la preuve que mon visage n'a pas changé autrement qu'il le devrait, avec l'âge."

"Je ne publierai plus de photos de moi enfant. Parce que ça s'appelle l'intimité. J'ai choisi ces deux photos parce que ce sont celles qui montrent le plus mes traits et pour qu'on arrête de dire des absurdités sur ma vie privée alors que les gens ne connaissent même pas 3% de ma vie", avait-elle ajouté.