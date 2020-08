Deva Cassel face aux accusations de chirurgie esthétique : défense en photos

Grâce aux réseaux sociaux, les célébrités et influenceurs communiquent directement avec leurs fans. Parfois, à cause d'eux, ils sont exposés aux critiques, rumeurs et autres commentaires déplacés. La fille de Monica Bellucci et Vincent Cassel en fait déjà l'expérience : Deva a décidé de répondre aux soupçons de chirurgie esthétique.

Deva a 15 ans, et pourtant, des internautes sont convaincus qu'elle a subi des opérations de chirurgie esthétique. Un débat a suivi la publication d'un commentaire d'un compte anonyme (@cinemalover44), sur une photo partagée par l'adolescente le 25 juillet dernier. "Pourquoi tu n'es pas bien dans ta peau ? Tu étais belle avant la chirurgie, tu n'as pas besoin d'imiter ta mère et de voler son identité. Tu ferais mieux d'être toi-même et de trouver ta place", a lâchement écrit l'internaute derrière ce faux compte. Deva a décidé de répondre une nouvelle fois, preuves à l'appui.

Dans sa story du mardi 4 août 2020, la jeune fille a publié des photos d'elle enfant, prouvant qu'elle n'a subi aucune intervention de chirurgie.

"Voici des photos de moi quand j'étais vraiment jeune. Comme vous pouvez CONVENABLEMENT le voir, j'ai toujours des grosses lèvres et de gros sourcils, a écrit @d.casseluxxi en anglais sur un collage de trois photos d'elle la montrant bébé, enfant et adolescente. Je sais que je ne devrais pas donner d'importance à ce genre de commentaires, mais ils commencent à m'affecter dans ma vie de tous les jours. Donc arrêtez de propager des rumeurs si vous n'avez aucune preuve, merci. Et je montre clairement la preuve que mon visage n'a pas changé autrement qu'il le devrait, avec l'âge."

"Je ne publierai plus de photos de moi enfant. Parce que ça s'appelle l'intimité. J'ai choisi ces deux photos parce que ce sont celles qui montrent le plus mes traits et pour qu'on arrête de dire des absurdités sur ma vie privée alors que les gens ne connaissent même pas 3% de ma vie", a-t-elle ajouté.