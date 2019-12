Monica Bellucci : Ses filles Deva et Léonie lui "font du bien", elle se confie

Dans une nouvelle interview accordée au magazine Gala du 28 novembre 2019, Monica Bellucci s'est laissée aller à quelques confidences sur sa vie de famille avec Deva et Léonie, les deux filles qu'elle partage avec Vincent Cassel. L'occasion pour l'actrice de 55 ans d'évoquer son rôle de mère.

"A 15 et 9 ans, elles sont à la fois grandes et petites. On est sorties de la phase "école maternelle" mais elles ont encore besoin de toutes les attentions, a confié la star italienne. De toute façon, on reste des parents durant toute notre vie. Je dis toujours que les enfants sont un cadeau du ciel que l'on nous prête pendant un temps défini. Ils nous permettent d'évoluer, nous rendent meilleurs, avant de voler de leurs propres ailes. Et là, il faut les laisser partir." Deva, l'aînée de la famille, semble déjà se diriger vers une carrière de mannequin, comme sa mère avant elle : "Je pense que mes deux filles ont la fibre artistique, mais on verra, il est un peu tôt pour en parler, a ajouté Monica Bellucci. Cela dit, quelle que soit la décision qu'elles prendront, je les accompagnerai."