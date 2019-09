Vincent Cassel, superbe photo de Deva pour ses 15 ans : "Je t'aime"

Vincent Cassel n'est pas le premier à avoir souhaité un bon anniversaire à Deva. La grand-mère paternelle de l'adolescente, Sabine Cassel, a publié une photo de la jeune fille spécialement pour l'occasion. "Bon anniversaire ma Deva chérie. Je t'aimerai toujours", pouvait-on lire.

À un si jeune âge, la (forcément) sublime fille de Vincent Cassel et Monica Bellucci a déjà décroché un contrat de mannequinat chez Dolce & Gabbana. On devrait découvrir la première publicité de l'adolescente en avril 2020. Deva est la première fille issue du mariage entre Vincent Cassel et Monica Bellucci. Elle a également une petite soeur, l'adorable Léonie (8 ans).