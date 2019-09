Deva Cassel : Ses 15 ans célébrés en photo par sa grand-mère Sabine Cassel

Deva Cassel n'est encore qu'une adolescente mais elle est déjà destinée à un brillant futur. Sa beauté naturelle et hypnotique héritée de sa célèbre maman, Monica Bellucci, lui a permis d'être repérée et d'entrer dans le grand monde de la mode. Malgré la notoriété de ses parents, Deva Cassel ne joue pas de son image, bien au contraire. La jolie brune aux longs cheveux entretient le mystère en se faisant très rare sur les réseaux sociaux.

Ce mercredi 11 septembre 2019, ce n'est pas elle qui a publié une photo d'elle mais sa grand-mère paternelle, Sabine Cassel. La mère de Vincent Cassel a tenu à fêter le 15e anniversaire de sa petite-fille adorée comme il se doit, en publiant une photo fille-grand-mère et quelques mots d'amour sur Instagram. "#happybirthday ma #deva #cherie I will always #love #you", a-t-elle ainsi publié dans l'après-midi du 11 septembre. Ce message est illustré avec une photo sur laquelle Deva Cassel apparaît de 3/4, le visage baissé. Contrairement à elle, sa grand-mère fixe l'objectif.