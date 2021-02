Monica Bellucci : Maman fière de sa fille Deva Cassel, ravissant mannequin

Elle est visiblement sous le charme de Deva ! C'est la deuxième fois que le magazine la choisit pour apparaitre en première page de son numéro. Leur précédente collaboration avait vu le jour au mois d'octobre 2020. Quelques semaines plus tôt, Deva Cassel célébrait son 16e anniversaire.

Deva a deux petites soeurs, Léonie et Amazonie. La première a 10 ans et est aussi née du mariage de Vincent Cassel et Monica Bellucci. Vincent Cassel a retrouvé l'amour avec le mannequin Tina Kunakey. Le couple a accueilli son premier enfant, Amazonie, en avril 2019.

Vincent et Tina se sont récemment prêtés au jeu de l'interview en couple, pour Madame Figaro. Ils ont notamment expliqué : "En fait, on est très fusionnels. Même si on travaille beaucoup tous les deux, on ne reste jamais séparés longtemps".