Vincent Cassel fier de sa fille Deva, jeune mannequin en devenir

Ainsi, Vincent Cassel exprime la fierté qu'il ressent pour sa fille aînée. De son côté, Deva confirme son attrait pour la mode, manifesté une première fois lors de la publication de sa campagne publicitaire pour Dolce & Gabbana et le parfum Dolce Shine de la maison italienne.

"Je pense qu'elle a voulu se prouver à elle-même qu'elle pouvait entrer dans le monde du travail, qu'elle avait la capacité à évoluer avec des adultes et qu'elle était apte à gérer tout cela, avait expliqué sa mère Monica Bellucci, actrice et muse des créateurs Domenico Dolce et Stefano Gabbana, au journal Le Monde en février dernier. Et en même temps, voilà... J'ai fait mes premiers pas dans le mannequinat à 16 ans et j'étudiais en même temps. Je pense qu'elle a l'envie de continuer sa scolarité, avec toutes les difficultés et la beauté qu'il y a à être une adolescente."

La beauté de l'adolescence passe aussi par les relations amoureuses. L'identité du petit ami de Deva vient d'être révélée. La jolie brune est en couple avec le mannequin Luca Salandra, franco-italien comme elle !