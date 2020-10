Deva Cassel en couple avec un mannequin : sa belle-mère Tina Kunakey approuve

La vie amoureuse des stars passionne leurs nombreux fans. Ceux de Deva Cassel se penchent sur son petit ami. La fille de Vincent Cassel et Monica Bellucci fréquente un mannequin, avec qui elle échange des mots doux sur les réseaux sociaux.

En plus des 1100 followers qui suivent son compte privé, Deva Cassel compte plus de 75 000 abonnés sur son compte Instagram public, à qui elle a révélé qu'elle était en couple en dévoilant le visage de son petit ami. "Une moitié de tour du soleil ensemble. (...) Je t'aime", a ajouté l'adolescente de 16 ans en légende, informant ainsi les internautes qu'elle commémorait les 6 mois de leur relation. Deva avait préservé l'identité du jeune homme. Le mystère est levé : l'heureux élu s'appelle Luca Salandra et exerce le métier de mannequin.

Lui aussi utilise Instagram, il est suivi par plus de 3600 utilisateurs. Luca poste des photos sur lesquelles Deva apparaît, mais ne l'identifie jamais. En juillet dernier par exemple, Luca publiait un selfie de sa petite amie, légendé de la phrase "Tu me manques" en italien. Tina Kunakey, la belle-mère de Deva, avait commenté la publication en postant l'emoji du coeur rouge.

Sur Instagram, Luca Salandra publie surtout des photos de ses jobs de mannequin. Le beau brun signé au sein de l'agence parisienne PH one Model Management compte quelques parutions presse et défilés dans son book.

En janvier dernier, lors de la dernière Fashion Week masculine, il a participé à ceux des marques Amiri, Palomo Spain et Phipps.