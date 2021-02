Tina Kunakey et Vincent Cassel fusionnels : "On ne reste jamais séparés longtemps"

Tina Kunakey et Vincent Cassel font ensemble la couverture de Madame Figaro, vendredi 5 février 2021. Les parents d'Amazonie (1 an et demi) posent côte à côte et donnent au passage un entretien croisé. L'occasion pour les deux artistes d'évoquer leur intimité, notamment leur vie de couple.

Père de trois filles et toujours au côté de Tina Kunakey, Vincent Cassel est tout simplement entouré de femmes. "Je me situe entre le roi et l'esclave, cela dépend des moments, mais j'adore ça ! J'ai toujours grandi entouré de femmes et de filles. Les femmes de ma vie, c'est mon quotidien. En revanche, dans ma vie amicale, j'ai surtout des amis hommes", explique l'acteur à nos confrères.

Même s'ils sont tous les deux très occupés par leurs métiers, Tina Kunakey (23 ans) et Vincent Cassel (54 ans) arrivent toujours à passer énormément de temps ensemble. Les confinements de l'année passée leur ont d'ailleurs permis de s'offrir une petite bulle de tendresse. "On était tout le temps ensemble. On en a profité pour regarder de nombreuses séries, comme Euphoria, la série sur Gianni Versace, Emily in Paris ou Peaky Blinders...", détaille l'acteur. "En fait, on est très fusionnels. Même si on travaille beaucoup tous les deux, on ne reste jamais séparés longtemps", ajoute Tina.

Ils se donnent tous les moyens pour faire marcher leur mariage. "Un couple, quand on a envie que ça marche bien... ça marche bien !", souligne Vincent Cassel. Comme ils tendent à le montrer sur les réseaux sociaux, ils adorent voyager et partagent même leur vie entre le sud-ouest de la France, Paris et le Brésil. Une vie faite de soleil, d'amour et d'aventure qui contribue à ce bel équilibre.

"On voyage tout le temps, notre fille, Amazonie, a déjà fait deux fois le tour du monde ! Du coup, on parle plusieurs langues. Tina, depuis que je la connais, est devenue très à l'aise en espagnol et en anglais, mais également en portugais. Voyager donne une perspective sur ses origines. On sait davantage qui l'on est quand on est parti voir ailleurs comment ça se passe. Et puis, c'est évidemment inspirant", se rejouit Vincent Cassel.