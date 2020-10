Vincent Cassel et Tina Kunakey, amoureux bronzés : ils narguent leurs fans depuis le Brésil

On imagine que Tina Kunakey et Vincent Cassel ont emporté avec eux leur petite Amazonie (1 an et demi). Un prénom bel et bien tiré de leur amour inconditionnel pour le Brésil. Dans les colonnes de Vanity Fair, Vincent Cassel en disait plus sur ce choix de prénom très original. "Amazonie est le prénom de ma dernière fille, ce qui signifie beaucoup. Sans comprendre à quel point ces sujets sont importants pour la communauté internationale, Bolsonaro [le président du Brésil, NDLR] abat des arbres à tour de bras. Flippant !", avait-il détaillé, en octobre 2019.

Très discrets lorsqu'il s'agit de l'intimité de leur fille, ils n'ont jamais divulgué le visage de leur fille et sont très rigoureux lorsqu'il s'agit de publier des photos de leur vie de famille sur les réseaux sociaux.