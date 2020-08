Jair Bolsonaro ridiculisé : il prend un nain sur ses épaules par erreur !

Raciste, homophobe, sexiste... Jair Bolsonaro, président d'extrême droite du Brésil depuis le 1er janvier 2019, multiplie les bad buzz. Alors que sa gestion du coronavirus dans le pays est catastrophique, il multiplie cependant les visites de terrain. Sa dernière sortie valait le détour !

Le lundi 17 août 2020, Jair Bolsonaro s'est rendu à Aracaju, dans l'état du Sergipe, dans le nord-est du Brésil, pour visiter une usine thermoélectrique. Accueilli par ses partisans, il n'a pas hésité à aller serrer des mains et faire des photos, bien évidemment sans porter de masque de protection sur le visage. Ce n'est pas comme si lui-même avait été testé deux fois positif au coronavirus... Ni comme si son pays était le deuxième le plus endeuillé au monde avec déjà 112 000 morts et 3,5 millions de personnes contaminées. Qu'à cela ne tienne, l'homme de 65 ans est adepte de la décriée chloroquine et se croit invincible.

Au milieu de ses supporters, il s'est mis à soudainement porter un homme sur son épaule et, alors qu'une femme lui demandait si c'était un enfant qu'il soulevait face à la foule, Jair Bolsonaro a rapidement compris sa grosse bourde et a posé l'homme sans ménagement en s'éloignant. Cet homme, nain, ne semblait toutefois pas embarrassé, faisant un signe de pouce en l'air avec joie comme pour signifier son plaisir d'avoir rencontré le président.

Si la vidéo n'a pas tout de suite suscité l'attention, deux jours après, elle faisait un énorme buzz sur les réseaux sociaux et a ainsi été visionnée pas moins de 2,3 millions de fois ! Sur Twitter, Jair Bolsonaro a été tourné en ridicule, suscitant les moqueries et les commentaires de milliers d'utilisateurs, hilares. Pas de quoi le déstabiliser puisque sa côté de popularité atteignait malgré tout 37% d'avis positifs, selon Courrier International, après un sondage du 13 août.