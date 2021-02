Diaporama Tina Kunakey et Vincent Cassel fusionnels : "On ne reste jamais séparés longtemps"

11 / 16

Exclusif - Vincent Cassel et sa femme Tina Kunakey lors de l'after-party Magnum du film "Les Misérables" et du film "Litigante" dans une villa lors du 72ème Festival International du Film de Cannes, France, le 15 mai 2019. Le 1er long-métrage de L.Ly, présenté en compétition au Festival de Cannes – Les Misérables (Le Pacte – Wild Bunch) – fait forte impression à la villa Magnum ! Membre du collectif Kourtrajmé, le réalisateur engagé L.Ly a démarré sa carrière en tournant des courts-métrages avec ses amis d'alors, notamment K.Chapiron et R.Gavras. Ont suivi plusieurs documentaires, tels que 365 jours à Clichy- Montfermeil, réalisé dans son quartier et consacré aux émeutes de 2005, puis le docu-fiction Go Fast Connection (2008) qui dénonçait le traitement médiatique de la banlieue. Très remarqué avec le documentaire À voix haute, coréalisé avec S.de Freitas et nominé au César 2018 de sa catégorie, L.Ly signe ici son premier long-métrage de fiction, Les Misérables, relecture élargie du court-métrage auquel il avait donné son nom, nominé au César 2018 et primé à Clermont-Ferrand l'année précédente. Pour ce film, Ly s'est entouré du même trio d'acteurs qui reprennent leurs rôles respectifs pour cette plus vaste aventure : D.Bonnard (prix des Lumières2017 de la Révélation pour Rester vertical), A.Manenti (L'Enkas, 9 doigts) et D.Zonga (C'est tout pour moi). L'histoire est centrée sur Stéphane (D.Bonnard), tout juste arrivé de Cherbourg qui intègre la brigade anticriminalité de Montfermeil, dans le 93. Il y fait la connaissance de ses nouveaux coéquipiers, Chris (A.Manenti) et Gwada (D.Zonga), deux "Bacqueux" d'expérience dont les méthodes frôlent parfois les limites. © Veeren/Bestimage