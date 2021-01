Vincent Cassel et Monica Bellucci : 7 ans après leur divorce, les ex sont-ils en bons termes ?

Pendant près de dix-huit ans, ils ont été considérés comme le couple le plus glamour du cinéma français. Après leur coup de foudre en 1995 sur le tournage du film L'appartement, Vincent Cassel et Monica Bellucci se marient en 1999. De leur union naissent deux filles : Deva en 2004 puis Léonie en 2010. Très protecteur avec sa compagne, l'acteur était particulièrement fier de l'esprit et de la beauté de sa femme. Un physique de rêve qui pouvait devenir parfois un véritable fardeau pour la jolie italienne. Interviewée par Marie-Claire en 2014, il confiait : "La beauté se paie très cher. Je le vois avec mon épouse : on admire sa beauté, mais on a aussi envie de la piétiner et de la détruire par pure jalousie. Les femmes les plus belles ont du mal à se faire respecter et doivent bien souvent s'abîmer pour être reconnues à leur juste valeur. C'est idiot et injuste."

Divorcés depuis 2013, les anciens époux gardent néanmoins des liens forts et conservent énormément de respect et d'admiration l'un pour l'autre. "Je ne ferais jamais de mal à Monica. Je l'aime beaucoup et je la respecte. Si elle avait besoin de moi, je la rejoindrais à l'autre bout du monde. La pire chose est de faire du mal à l'autre intentionnellement. Par vengeance, par exemple", déclarait l'acteur de La Haine en 2018 à Journal de France. Très bienveillante envers son ex-mari, Monica indiquait également en 2016 à L'Express : "Même si nos routes se séparent, Vincent et moi serons toujours là l'un pour l'autre."

D'ailleurs, Vincent écoute toujours attentivement les conseils de son ex-femme. C'est ainsi qu'en 2019, il accepte de jouer le rôle d'un "gentil" dans le film Hors normes sur les conseils avisés de Monica. Un rôle dont l'acteur n'est pourtant pas friand, lui qui préfère camper les personnages sombres et belliqueux.

Depuis cette belle histoire d'amour désormais terminée, Vincent Cassel s'est marié au mannequin Tina Kunakey en 2018. Il est devenu papa pour la troisième fois d'une petite fille prénommée Amazonie, née en avril 2019. De son côté, Monica a récemment vécu une histoire d'amour avec Nicolas Lefebvre dont elle est séparée depuis 2019. "Lors de notre histoire avec Nicolas, nous nous sommes très bien entendus et cet homme m'a appris tant de choses. C'est une personne qui a une vraie sensibilité artistique. Mais notre vol ensemble continue désormais sur une autre piste qui est celle d'une amitié pour la vie", confiait-elle dans les médias italiens en 2019.

Interviewée par le magazine ELLE en janvier 2020, la belle brune sous-entendait avoir depuis retrouvé l'amour. Questionnée sur la recherche de l'homme de sa vie, elle aurait ainsi répondu que sa recherche s'était avérée "fructueuse"... Alors, découvrira-t-on bientôt le visage de ce mystérieux nouvel amoureux ?