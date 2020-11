Vincent Cassel et son ex Monica Bellucci : la belle histoire de leur rencontre

A l'inverse de ses compatriotes, Vincent Cassel pourra fêter son anniversaire en homme libre. Au Brésil, où il vit la plus grande partie de l'année, il n'est pas confiné et savoure la vie avec sa nouvelle femme, la jeune et jolie mannequin Tina Kunakey. Avant cela, c'est dans les bras de Monica Bellucci qu'il a longtemps été. Le couple s'était rencontré grâce au cinéma.

En 1995, Vincent Cassel rejoint le casting du film L'Appartement réalisé par Gilles Mimouni. Il y donne la réplique à trois grandes comédiennes : Sandrine Kiberlain, Romane Bohringer et Monica Bellucci. Il tombe alors inévitablement sous le charme de la sublime italienne. "Il est difficile de se rendre compte de l'effet que l'on provoque chez les gens. Personnellement, j'en suis toujours étonnée", avait affirmé l'actrice en 2017 au magazine Numéro. Si elle clame ne pas se rendre compte de sa propre beauté, cela n'échappe pas aux hommes. Et son époux Vincent Cassel a longtemps constaté à quel point la beauté de la star pouvait même créer des jalousies. "La beauté se paie très cher. Je le vois avec mon épouse : on admire sa beauté, mais on a aussi envie de la piétiner et de la détruire par pure jalousie. Les femmes les plus belles ont du mal à se faire respecter et doivent bien souvent s'abîmer pour être reconnues à leur juste valeur. C'est idiot et injuste", soutenait-il en 2014 dans Marie-Claire.

Vincent Cassel et Monica Bellucci se marient en 1999 et de cette union naitront deux enfants : Deva née en 2004 et Léonie née en 2010. L'acteur deviendra plus tard le papa d'Amazonie, née en 2019 de son deuxième mariage. Les deux stars de cinéma partageront aussi des projets ensemble, se donnant la réplique au fil des années dans les films Dobermann, Irréversible, et Agents secrets.

Malheureusement, en 2013, c'est le choc : le couple annonce son divorce. Malgré tout, Vincent Cassel et Monica Bellucci font en sorte de garder de bonnes relations. "Je ne ferai jamais de mal à Monica. Je l'aime beaucoup et je la respecte. Si elle a besoin de moi, je la rejoindrais à l'autre bout du monde. Il n'y a pas de guerre", avait ainsi clamé l'acteur dans Vanity Fair Italie en 2018.