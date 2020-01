Monica Bellucci amoureuse : la "recherche fructueuse" de l'homme de sa vie

La romance aurait-elle à nouveau frappé à sa porte ? C'est tout ce que laisse penser la plus récente interview accordée par Monica Bellucci au magazine Elle. La comédienne de 55 ans, qui évoquait avec passion la réussite de son divorce avec Vincent Cassel, a parlé de l'amour qu'il avait en commun... amour qu'elle a potentiellement retrouvé. En tout cas, elle a précisé qu'elle était dans un "état de recherche fructueux", ce qui signifie que sa quête aurait connu une fin heureuse. Une bénédiction, à quelques mois de sa rupture avec Nicolas Lefebvre.

L'année 2020 sera donc l'année du renouveau pour Monica Bellucci. Nouvel homme, nouvelle coupe de cheveux... le nouveau carré frais qui orne son visage est d'ailleurs l'initiative d'un proche. "C'est une idée de mon ami de vingt-cinq ans, John Nollet, avec qui je travaille depuis le film L'Appartement, a-t-elle expliqué. Ça faisait longtemps que je n'avais plus eu les cheveux courts, mais j'en ai eu envie, à cause d'Anita Ekberg ! Je viens de l'incarner dans The Girl in the Foutain". A plusieurs reprises, l'actrice s'est donc sentie comme possédée par l'un de ses personnages.