Vincent Cassel papa de trois filles "très différentes" : ses rares confidences

"Je me situe entre le roi et l'esclave", voilà comment Vincent Cassel décrit son quotidien de père de trois filles. Au cours d'un entretien croisé au Madame Figaro, l'acteur et son épouse Tina Kunakey se sont confiés sur leur vie de famille. Pour le papa de Deva (16 ans), Léonie (10 ans) et Amazonie (1 an et demi), il est important que ses filles soient entourées de "mères fortes, de femmes qui ne se laissent pas faire, qui sont indépendantes et actives".

"En tant que père, il n'y a rien de didactique dans mon approche de l'éducation de mes filles, chacune est par ailleurs très différente. En tout cas, je sais que ce sont des femmes qui ne se considéreront jamais moins bien que les hommes. C'est très générationnel. Même si mes aînées découvrent progressivement qu'elles vivent dans un monde pétri d'injustices, elles ne se figurent pas du tout comme des victimes des hommes. Je vois comment, instinctivement, elles se positionnent, comment elles m'envoient balader par moments, par désir d'indépendance. Ou, au contraire, mes filles me montrent qu'elles ont besoin de moi - ou en tout cas d'une figure paternelle. J'apprends à ne pas trop forcer les choses", a développé Vincent Cassel, dans un entretien paru le vendredi 5 février 2021.

Pour Tina Kunakey, ce rôle de modèle est plus qu'important dans la construction de sa fille. "Les enfants, il faut les aimer et les écouter, je pense que ce sont les deux éléments de base pour leur construction et leur stabilité. Ma fille aura beaucoup de modèles féminins inspirants autour d'elle", a affirmé le mannequin. Bien qu'elle n'ait pas encore deux ans, sa petite Amazonie a déjà plus voyagé que la plupart d'entre nous. "On voyage tout le temps, notre fille, Amazonie, a déjà fait deux fois le tour du monde ! (...) Voyager donne une perspective sur ses origines. On sait davantage qui l'on est quand on est parti voir ailleurs comment ça se passe. Et puis, c'est évidemment inspirant", a-t-il déclaré.

De ses filles à sa compagne Tina, le quotidien de Vincent Cassel est rythmé par des femmes. "Je me situe entre le roi et l'esclave, cela dépend des moments, mais j'adore ça ! J'ai toujours grandi entouré de femmes et de filles. Les femmes de ma vie, c'est mon quotidien. En revanche, dans ma vie amicale, j'ai surtout des amis hommes", a-t-il expliqué.