Diaporama Vincent Cassel papa de trois filles "très différentes" : ses rares confidences

Vincent Cassel pose avec ses filles Deva et Léonie sur Instagram.

Tina Kunakey et son compagnon Vincent Cassel à la soirée Jean-Paul Gaultier "Scandal Discothèque" Party organisée à la Fondation Dosne-Thiers à Paris, le 4 juillet 2018. © Denis Guignebourg/Bestimage

Tina Kunakey et Vincent Cassel. Octobre 2018.

Deva Cassel fille de Vincent Cassel et Monica Bellucci le 15 avril 2019.

Sortie des mariés lors du Mariage civil de Vincent Cassel et Tina Kunakey à la mairie de Bidart au pays basque le 24 août 2018. © Patrick Bernard / Guillaume Collet / Bestimage

Exclusif - Vincent Cassel et sa compagne Tina Kunakey ont déjeuné au restaurant Cipriani à New York le 6 juin 2018. Tina semble porter une bague de fiançailles sur l'annulaire de la main gauche... L'acteur de 51 ans et la mannequin de 21 ans auraient prévu de se dire " oui " en août prochain.