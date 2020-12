Tina Kunakey : Photo complice avec Deva Cassel, la jeune belle-mère proche de la fille de Vincent

Pas facile d'endosser le rôle de belle-mère, surtout quand celle qui occupait la place avant vous à un charisme dingue et se nomme Monica Bellucci... Mais Tina Kunakey semble avoir réussi à créer un lien avec les enfants de son mari, l'acteur Vincent Cassel.

Sur son compte Instagram suivi par 1,1 million d'abonnés, Tina Kunakey a accepté de se plier à une petite séance de questions/réponses le 24 décembre. Une manière comme une autre de tuer le temps avant de passer à table pour Noël. Et, alors que quelqu'un lui demandait si elle voulait bien partager avec eux une photo d'elle en compagnie de Deva Cassel, apprentie mannequin ayant notamment posé pour la campagne Dolce & Gabbana du parfum Shine, elle a accepté. Tina Kunakey a ainsi mis en ligne dans sa story un selfie d'elle avec sa belle-fille aujourd'hui âgée de 16 ans. Toutes deux apparaissent complices et tirent la langue. Vu leur faible différence d'âge, nul doute que les deux femmes doivent se voir comme des amies plus que comme des membres d'une même famille. Pour rappel, Vincent Cassel et son ex-femme sont aussi les parents de Léonie, 10 ans.

Tina Kunakey, qui a épousé Vincent Cassel (54 ans) en 2018 lors d'une jolie cérémonie à Bidart, près de Biarritz, est aussi devenue maman par elle-même. En avril 2019, elle donnait naissance à une petite fille au prénom très surprenant : Amazonie. Depuis, le trio partage la plus grande partie de son temps au Brésil, pays adopté par l'acteur de La Haine depuis nombreuses années. Sur Instagram, les amoureux n'hésitent d'ailleurs jamais à partager de belles photos prises sous le soleil, dans un cadre idyllique. A la plage, la belle Tina fait notamment régulièrement monter la température...