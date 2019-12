Monica Bellucci et Edouard Baer : Leur premier baiser "très bien fait" au cinéma

Monica Bellucci et Édouard Baer étaient jeudi 5 décembre 2019 les deux invités de C à Vous (France 5), venus faire la promotion de leurs spectacles respectifs : Les Elucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce et Lettres et Mémoires de Maria Callas. L'occasion pour les deux acteurs de revenir sur leurs collaborations les plus marquantes, comme Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, L'appartement ou encore Combien tu m'aimes.

Questionnés sur leur première rencontre, Édouard Baer et Monica Bellucci vont donc raconter leur premier baiser au cinéma, devant la caméra de Bertrand Blier, pour Combien tu m'aimes. "C'est un personnage extraordinaire, c'était une chance merveilleuse de jouer avec Monica et Bertrand Blier (...) J'avais un petit rôle et ce petit rôle consistait à embrasser Monica Bellucci. Au début on se dit "ahah". Mais en fait c'était très intimidant", se rappelle-t-il.

Un avis contraire à celui de Monica Bellucci, qui semble en garder un bon souvenir : "Non, c'était un bon moment de cinéma. On l'a très bien fait !" Celui qui a récemment rendu hommage à Gérard Darmont avoue avoir développé une technique pour se préparer audit baiser. "Je m'étais dit qu'il faut se laisser aller, c'est la dame qui choisit dans ces moments-là", poursuit Edouard Baer. "Déjà on était ensemble et c'était un plaisir de le retrouver. On s'est retrouvés plusieurs fois et toujours dans des beaux projets", ajoute Monica Bellucci.

C'est là qu'Édouard Baer raconte une anecdote sur le tournage du film, une folle nuit à danser avec sa partenaire d'écran. "Le premier film, j'avais complètement oublié sauf que son amoureux de l'époque travaillait beaucoup et elle voulait aller danser dans Madrid. Donc j'ai dit : "Éventuellement je peux t'emmener danser." Alors on avait passé une nuit dans les rues de Madrid mais ça t'as oublié complètement. On est humilié quand la personne dit "T'es sûr que c'était avec toi ?"", explique-t-il. Monica Bellucci aura eu le mot de la fin : "Je trouve que c'est magnifique, après tant d'années, d'être là, ensemble."