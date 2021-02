Vincent Cassel et Tina Kunakey, mots d'amour et photo souvenir à deux : "Happy V Day ma vie"

Le 14 février 2021, Vincent Cassel (54 ans) n'a pas manqué de souhaiter une belle Saint Valentin à sa femmeTina Kunakey en partageant une photo souvenir sur Instagram. Sur le cliché, la jeune femme alors enceinte enlace tendrement l'acteur. "Happy V Day ma vie", écrit-il en légende. De son côté, le mannequin de 23 ans a également dévoilé un moment d'intimité avec son mari sur les réseaux sociaux. Une photo artistique sur laquelle on découvre mains, pied et mollet ; "Happy V day @vincentcassel... merci...", la fille de Nadia et Robin Kunakey a-t-elle écrit à son tour.

"Super couple", "Vous êtes si beaux", "Couple magnifique", "C'est indécent d'être aussi beaux", "Bonne journée à vous deux, remplie d'amour et de tendresse" peut-on lire en commentaires. Parents d'une petite fille prénommée Amazonie (1 an et demi), le couple avait évoqué son histoire d'amour lors d'une interview croisée avec les journalistes de Madame Figaro, en février 2021.

Après avoir passé de précieux moments en famille pendant le confinement, l'acteur du film La Haine confiait : "On était tout le temps ensemble. On en a profité pour regarder de nombreuses séries, comme Euphoria, la série sur Gianni Versace, Emily in Paris ou Peaky Blinders... (...) Un couple, quand on a envie que ça marche bien... ça marche bien !". Sa moitié avait alors ajouté : "En fait, on est très fusionnels. Même si on travaille beaucoup tous les deux, on ne reste jamais séparés longtemps."