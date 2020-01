Tina Kunakey et Vincent Cassel : Amoureux complices à Rio

Vincent Cassel et Tina Kunakey croquent la vie à deux. Quoi de plus naturel pour ce couple qui s'aime passionnément depuis plus de trois ans que de passer le début d'année 2020 sous les tropiques. C'est à Rio que les parents d'Amazonie (née le 19 avril 2019) ont posé leurs bagages. L'acteur de 53 ans vient de publier une jolie photo de ce voyage sur Instagram, mardi 7 janvier 2020.

Près de la piscine, Vincent Cassel et Tina Kunakey sont allongés dans le même hamac. Tous les deux en maillot, ils semblent profiter à fond du climat brésilien, à l'ombre des palmiers. L'acteur d'Un moment d'égarement pianote sur son téléphone. "Discussion artistique avec ma D.A. préférée de l'univers (et toi)", a écrit Vincent Cassel en légende de cette photo déjà plébiscitée par 90 000 fans. Ce à quoi son épouse a répondu "coquin" dans l'espace commentaires.