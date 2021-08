Vincent Cassel et Tina Kunakey : Mots d'amour et jolie photo de couple pour leurs 6 ans

A l'occasion d'une campagne de mode pour la marque The Kooples, l'acteur et le mannequin s'étaient livrés dans une interview croisée pour le magazine Madame Figaro en février dernier. Ils y avaient évoqué leur relation fusionnelle et leurs déplacements fréquents avec leur fille : "On voyage tout le temps, notre fille, Amazonie, a déjà fait deux fois le tour du monde ! Du coup, on parle plusieurs langues. Tina, depuis que je la connais, est devenue très à l'aise en espagnol et en anglais, mais également en portugais." Vincent Cassel est également resté en bons termes avec son ex-femme Monica Bellucci, la mère de ses filles aînées : Deva et Léonie, 16 et 11 ans.