Monica Bellucci : Sa fille Deva Cassel, sa copie-conforme pour leur premier shooting à deux

Deva Cassel semble déjà avoir choisi sa voie : le mannequinat. Les fans de ses parents, Monica Bellucci et Vincent Cassel, s'attendent à ce qu'elle apparaisse bientôt sur nos écrans. "Mais c'est seulement une campagne. Et elle va à l'école. Elle a voulu tenter cette expérience qu'on lui a proposée (...) Je pense qu'elle a voulu se prouver à elle-même qu'elle pouvait entrer dans le monde du travail, qu'elle avait la capacité à évoluer avec des adultes et qu'elle était apte à gérer tout cela", avait développé l'actrice italienne dans les colonnes du Monde.