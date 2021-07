Vincent Cassel, papa fan de sa fille Deva : rare marque d'affection en image

Toutefois, malgré son ascension fulgurante dans le monde du mannequinat, Deva doit en parallèle continuer ses études. Une décision que Monica Bellucci avait évoquée durant une interview pour Le Monde, en février 2020 : "C'est seulement une campagne (pour Dolce & Gabbana, ndlr), et oui, bien sûr, je le souhaite. Et elle va à l'école. Elle a voulu tenter cette expérience qu'on lui a proposée. Je pense qu'elle a voulu se prouver à elle-même qu'elle pouvait entrer dans le monde du travail, qu'elle avait la capacité à évoluer avec des adultes et qu'elle était apte à gérer tout cela". Et de conclure : "Et en même temps, voilà... Je pense qu'elle a l'envie de continuer sa scolarité, avec toutes les difficultés et la beauté qu'il y a à être une adolescente."