Vincent Cassel et Monica Bellucci : leur fille Deva surprend avec une pose audacieuse

Deva a deux petites soeurs, Léonie et Amazonie. La première a 10 ans et est aussi née du mariage de Vincent Cassel et Monica Bellucci. Vincent Cassel a ensuite retrouvé l'amour avec le mannequin Tina Kunakey. Le couple a accueilli son premier enfant en avril 2019.

Leur papa a récemment parlé d'elles dans une interview accordée à Madame Figaro. L'acteur de 54 ans a décrit leurs caractères : "Ce sont des femmes qui ne se considéreront jamais moins bien que les hommes. C'est très générationnel. Même si mes aînées découvrent progressivement qu'elles vivent dans un monde pétri d'injustices, elles ne se figurent pas du tout comme des victimes des hommes. Je vois comment, instinctivement, elles se positionnent, comment elles m'envoient balader par moments, par désir d'indépendance. Ou, au contraire, mes filles me montrent qu'elles ont besoin de moi - ou en tout cas d'une figure paternelle. J'apprends à ne pas trop forcer les choses."