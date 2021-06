Vincent Cassel : Rare confidence sur son mariage avec Monica Bellucci

Confiné et désoeuvré, Vincent Cassel a organisé une grande foire aux questions. Ce 2 juin 2021 depuis son compte Instagram, l'acteur a répondu à de nombreuses interrogations de ses fans. Ses prochains tournages, sa vision de l'amour, sa relation avec Tina Kunakey... L'acteur français s'est brièvement confié au fil de ses stories.

Un fan l'a questionné au sujet de son ancienne épouse, Monica Bellucci, la mère de ses filles aînées Deva (16 ans) et Léonie (11 ans). Les deux acteurs sont restés ensemble pendant dix-huit ans. Presque deux décennies de beaux souvenirs, de tapis rouges et d'instants en famille. Quand un fan lui demande : "Qu'est-ce que Monica vous a apporté ?", l'acteur répond sans détour : "Beaucoup". Un mot simple qui veut pourtant tout dire.

Les fans de Vincent Cassel ont également cherché à savoir s'il était plutôt jaloux en amitié ou en amour. "Pas en amitié", répond l'acteur et époux de Tina Kunakey. Visiblement, il fait très attention aux hommes qui s'approcheraient d'un peu trop près de la mère de sa benjamine, la petite Amazonie (2 ans).

Côté vie professionnelle, Vincent Cassel vient tout juste de boucler un très gros projet : le nouveau film sur Astérix et Obélix réalisé par Guillaume Canet, dont la sortie est prévue pour 2022. "Je viens de finir le tournage, ça a été une expérience magnifique. Guillaume Canet et tous les acteurs du casing étaient incroyables. Hâte que ça sorte...", a-t-il confié. Désormais, Vincent Cassel "attaque une série pour Apple". "Je ne vous en dit pas plus", a soufflé l'acteur.