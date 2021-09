Kristen Stewart rousse : transformée, elle ressuscite Lady Diana à Venise

Virginie Efira, Penélope Cruz, Kirsten Dunst... Venise est le théâtre d'un défilé de stars ! Kristen Stewart y fait son entrée. L'actrice de 31 ans sort le grand jeu (et ses jolies jambes) pour défendre son nouveau film, dans lequel elle incarne la princesse Diana...

La 78e édition de la Mostra de Venise a officiellement commencé ce mardi 1er septembre 2021. Kristen Stewart y a posé ses valises le mercredi 2, accompagnée de sa chérie Dylan Meyer. Elle a immédiatement regoûté à la ferveur du festival de cinéma, en assistant le soir même à un dîner organisé par la maison Chanel.

Ce vendredi 3 septembre, Kristen commence son marathon vénitien ! L'ex-héroïne de la saga Twilight est à la Mostra pour défendre Spencer, film en compétition réalisé par Pablo Larraín dans lequel elle ressuscite la princesse Diana. Kristen Stewart et le réalisateur ont participé au photocall du film, précédant le passage sur le tapis rouge et la projection du soir.

Vendredi soir, Kristen Stewart attirera tous les regards et objectifs des photographes présents au Lido, lieu du tapis rouge de la Mostra de Venise. Au photocall, elle leur a donné un premier avant-goût de sa garde-robe pour le festival, en se présentant habillée d'une combinaison Chanel en tweed, de couleur noir, bordeaux et or et issue de la pré-collection automne-hiver 2021 de la maison parisienne.

Outre le short court de sa tenue et ses jolies gambettes, c'est la coiffure de Kristen Stewart qui a suscité de nombreuses réactions. La star de 31 ans possède désormais les cheveux oranges, une coloration qui est parfaitement ressortie sous le soleil de Venise. Kristen se les ai coupés pour les besoins du tournage de Spencer. Le long métrage revient sur les fêtes de fin d'année 1991 du prince de Galles et sa défunte ex-épouse, une période tendue à cause des rumeurs de divorces et liaisons extra-conjugales qui ont fait vaciller leur mariage.

Spencer sortira au mois de novembre 2021.