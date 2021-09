Kirsten Dunst chic en robe décolletée face à Virginie Efira scintillante, glamour à la Mostra de Venise

Ils sont en route pour un Lion d'or ! Le jeudi 2 septembre 2021 marquait la première journée du festival du cinéma de Venise, en Italie. Plusieurs acteurs du film Le pouvoir du chien (Netflix) ont répondu présent. L'oeuvre marque le grand retour à la réalisation de Jane Campion. Une première depuis plus de dix ans.

Pour l'occasion, la réalisatrice réunissait Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst, des années après l'immense succès de La leçon de piano. L'acteur était impeccable en costume et sa consoeur a fait sensation dans une chic robe noire décolletée signée Armani Privé.

Jane Campion et ses deux acteurs étaient réunis sur le tapis rouge de la Mostra de Venise jeudi pour la projection du film Le pouvoir du chien, dont la sortie est prévue en France pour le 1er décembre 2021 sur la plateforme de streaming. À Venise, ces pointures du cinéma étaient suivies par d'autres grands noms du milieu, notamment par le jury composé de Virginie Efira, scintillante dans sa robe aux reflets dorés de chez Saint Laurent, Chloé Zhao ou encore réalisateur et scénariste Saverio Castanzo, l'actrice et chanteuse Cynthia Erivo, l'actrice Sarah Gadon, et le réalisateur Alexander Nanau. Des jurés présidés par le réalisateur sud-coréen Bong Joon-Ho, génial créateur de Parasite.

Le visage de Virginie Efira commence à être familier en Italie. Elle était récemment à l'affiche de Benedetta du réalisateur Paul Verhoeven. Cette année, trois films français sont également en compétition pour cette 78e édition : Un autre monde de Stéphane Brizé, Illusions perdues de Xavier Giannoli et L'Événement d'Audrey Diwan. Les primés seront connus à la clôture du festival, le 11 septembre prochain.