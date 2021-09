Diaporama Kirsten Dunst chic en robe décolletée face à Virginie Efira scintillante, glamour à la Mostra de Venise

1 / 20 Kirsten Dunst chic en robe décolletée face à Virginie Efira scintillante, glamour à la Mostra de Venise

2 / 20 Kirsten Dunst - Première du film "The power of the dog" lors du 78ème Festival International du Film de Venise, la Mostra.

3 / 20 Virginie Efira - Première du film "The power of the dog" lors du 78ème Festival International du Film de Venise, la Mostra. Le 2 septembre 2021



4 / 20 Jane Campion, Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst - Première du film "The power of the dog" lors du 78ème Festival International du Film de Venise, la Mostra. Le 2 septembre 2021



5 / 20 Kirsten Dunst - Première du film "The power of the dog" lors du 78ème Festival International du Film de Venise, la Mostra. Le 2 septembre 2021



6 / 20 Molly Sims - Première du film "The power of the dog" lors du 78ème Festival International du Film de Venise, la Mostra. Le 2 septembre 2021



7 / 20 Sarah Gadon - Première du film "The power of the dog" lors du 78ème Festival International du Film de Venise, la Mostra. Le 2 septembre 2021



8 / 20 Kirsten Dunst et son frère Christian Dunst - Première du film "The power of the dog" lors du 78ème Festival International du Film de Venise, la Mostra. Le 2 septembre 2021



9 / 20 Virginie Efira - Première du film "The power of the dog" lors du 78ème Festival International du Film de Venise, la Mostra. Le 2 septembre 2021



10 / 20 Molly Sims - Première du film "The power of the dog" lors du 78ème Festival International du Film de Venise, la Mostra. Le 2 septembre 2021



11 / 20 Kirsten Dunst - Première du film "The power of the dog" lors du 78ème Festival International du Film de Venise, la Mostra. Le 2 septembre 2021



12 / 20 Benedict Cumberbatch et sa femme Sophie Hunter - Première du film "The power of the dog" lors du 78ème Festival International du Film de Venise, la Mostra. Le 2 septembre 2021



13 / 20 Virginie Efira - Première du film "The power of the dog" lors du 78ème Festival International du Film de Venise, la Mostra. Le 2 septembre 2021



14 / 20 Kirsten Dunst - Première du film "The power of the dog" lors du 78ème Festival International du Film de Venise, la Mostra. Le 2 septembre 2021



15 / 20 Molly Sims et son mari Scott Stuber - Première du film "The power of the dog" lors du 78ème Festival International du Film de Venise, la Mostra. Le 2 septembre 2021



16 / 20 Virginie Efira - Première du film "The power of the dog" lors du 78ème Festival International du Film de Venise, la Mostra. Le 2 septembre 2021



17 / 20 Jane Campion - Première du film "The power of the dog" lors du 78ème Festival International du Film de Venise, la Mostra. Le 2 septembre 2021



18 / 20 Sarah Gadon - Première du film "The power of the dog" lors du 78ème Festival International du Film de Venise, la Mostra. Le 2 septembre 2021



19 / 20 Benedict Cumberbatch - Première du film "The power of the dog" lors du 78ème Festival International du Film de Venise, la Mostra. Le 2 septembre 2021