Penélope Cruz déesse dark et Virginie Efira vestale immaculée : coup d'envoi de la Mostra !

La 78e Mostra de Venise a officiellement commencé ! Virginie Efira et Penélope Cruz ont donné le coup d'envoi du festival en assistant à la cérémonie d'ouverture. Toutes les deux habillées de robes haute couture, elles ont fait sensation sur le tapis rouge et paradé devant des photographes sous le charme.

Le Festival International du Film de Venise est un rendez-vous glamour auquel Virginie Efira et Penélope Cruz ont répondu présentes ! Les deux actrices étaient les stars de la cérémonie d'ouverture, qui s'est déroulée ce mercredi 1er septembre 2021. Virginie Efira y a assisté aux côtés de ses collègues membres du jury. Penélope était épaulée par son ami réalisateur Pedro Almodovar et ses partenaires du film en compétition Madres Paralelas.

Côté tenue, les deux femmes ont sorti le grand jeu ! Virginie Efira était immanquable dans une robe blanche haute couture en crêpe de soie Christian Dior, fendue sur la cuisse droite. Penélope Cruz avait opté pour le noir, avec une robe également haute couture signée Chanel et issue de la collection automne-hiver 2021, présentée lors de la dernière Fashion Week de Paris, au mois de juillet.

Isabelle Huppert, Amira Casar, Helen Mirren, Cynthia Erivo et Milena Smit ont également pris part au défilé de célébrités de la cérémonie d'ouverture de la 78e Mostra de Venise. Venue pour défendre le film Les Promesses (réalisé par Thomas Kruithof, avec Reda Kateb et en compétition dans la catégorie Horizons), Isabelle Huppert a assisté à l'événement habillée d'une robe haute couture Giorgio Armani Privé, datant de la collection automne-hiver 2005. Son look vintage n'est pas passé inaperçu sur le red carpet du Lido qui accueille les soirées du festival vénitien, ni sur les réseaux sociaux, où des internautes passionnés se sont extasiés devant cette pièce chargée d'histoire.

La 78e édition du Festival de Venise prendra fin le samedi 11 septembre 2021. Elle s'achèvera sur la cérémonie de clôture et la remise des Lions. L'acteur et réalisateur Roberto Benigni a reçu le premier prix du festival, un Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière.