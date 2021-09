Diaporama Penélope Cruz déesse dark et Virginie Efira vestale immaculée : coup d'envoi de la Mostra !

Penélope Cruz déesse dark et Virginie Efira vestale immaculée : coup d'envoi de la Mostra !

Penélope Cruz, divine en robe Haute Couture Chanel, assiste à la cérémonie d'ouverture du 78ème festival international du film de Venise (la Mostra de Venise) et à la projection du film en compétition "Madres Paralelas".

Virginie Efira assiste à la cérémonie d'ouverture du 78ème festival international du film de Venise (la Mostra de Venise) et à la projection du film "Madres Paralelas". Venise, 1er septembre 2021.

Alexander Nanau, Saverio Costanzo, Chloe Zhao, Bong Joon Ho, Sarah Gadon et Virginie Efira et Alberto Barbera (directeur de la Mostra) assistent à la cérémonie d'ouverture du 78ème festival international du film de Venise (la Mostra de Venise) et à la projection du film "Madres Paralelas". Venise, 1er septembre 2021.