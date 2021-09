Virginie Efira canon à Venise : soir de fête avant la Mostra, la jurée se tient prête

Pour Virginie Efira, le mois de septembre est synonyme de rentrée ! Elle fait la sienne à Venise, où commence la 78e édition de la Mostra. L'actrice et membre du jury du festival en a donné le coup d'envoi mardi soir et s'était méticuleusement apprêtée pour cette soirée précédant la cérémonie d'ouverture...

Virginie Efira est arrivée à Venise mardi 31 août 2021, la veille de l'ouverture du festival. Elle en a regoûté la ferveur le soir même, en assistant à une soirée organisée par le magazine Variety. L'événement a eu lieu sur le toit de l'Hotel Danieli et était consacré au critique de cinéma Alberto Barbera, à qui a été décerné un prix honorant l'ensemble de sa carrière.

Virginie Efira a donc assisté à cette remise d'award honorifique. Ravissante en robe noire, l'héroïne du film Benedetta (sorti le 9 juillet dernier et projeté au Festival de Cannes) y a également retrouvé ses collègues jurés Cynthia Erivo, Sarah Gadon, et les réalisateurs Saverio Constanzo et Bong Joon-Ho. Ce dernier est le président du jury de la 78e Mostra de Venise.

Cette année encore, la ville de Venetie sera le théâtre d'un défilé de stars ! Il a commencé dès le week-end dernier avec deux défilés haute couture organisés par la maison Dolce & Gabbana. En qualité de membre du jury du festival vénitien, Virginie Efira attirera toute l'attention des passionnés de mode, qui analyseront ses looks à chacune de ses apparitions.