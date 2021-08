Carla Bruni radieuse, Virginie Efira lookée en short... Les stars affluent à Venise !

Virginie Efira, venue en qualité de membre du jury du festival, portait une tenue moins décontractée, composée d'une chemise blanche, d'une jupe courte noire et de sandales à talons. Kirsten Dunst, visiblement plus frileuse, portait une veste Gucci et un jean.

Le vrai défilé de looks commencera donc sur le tapis rouge du Lido, lieu de la cérémonie d'ouverture et des projections de la Mostra de Venise. Le festival prendra fin le samedi 11 septembre 2021 et s'achèvera sur la cérémonie de clôture et la remise des Lions. La France sera représentée par trois films ; Un autre monde avec Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain, Illusions perdues avec Cécile de France, Gérard Depardieu ou encore Xavier Dolan, et L'Événement avec Pio Marmaï, Anna Mouglalis et Sandrine Bonnaire.

L'acteur italien Roberto Benigni, Jamie Lee Curtis et le réalisateur Ridley Scott recevront à Venise des Lions d'Or pour l'ensemble de leurs carrières respectives.