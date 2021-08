Kourtney Kardashian et Travis Barker : couple amoureux et stylé à Venise

Depuis l'officialisation de leur relation en février dernier, Kourtney Kardashian et Travis Barker filent le parfait amour ! Ils poursuivent leur belle histoire à Venise. Le couple invité par Dolce & Gabbana a sorti le grand jeu pour un deuxième défilé haute couture de la maison italienne.

Après le show Alta Moda auquel a notamment participé le mannequin Deva Cassel (la fille de Monica Bellucci et Vincent Cassel), Dolce & Gabbana a remis le couvert ce lundi 30 août 2021. La marque chère à Domenico Dolce et Stefano Gabbana a présenté sa nouvelle collection Alta Sartoria (haute couture masculine) au cours d'un deuxième défilé. Kourtney Kardashian et son compagnon Travis Barker y ont assisté et ont fait sensation.

Tous les deux habillés en noir, Kourtney en petite robe et Travis en costume révélant ses nombreux tatouages, la star de télé-réalité de 42 ans et son chéri musicien ont vécu une soirée mémorable. Kourtney en a partagé des photos souvenirs sur Instagram, images que Travis a commenté en écrivant : "On déménage en Italie".