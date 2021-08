Travis Barker : Il brave une phobie par amour pour Kourtney Kardashian...

Par ce vol, Travis Barker a rompu une promesse qu'il s'était faite en 2008. L'artiste aux nombreux tatouages avait juré de ne plus jamais prendre l'avion après avoir survécu à un crash mortel. 4 personnes avaient trouvé la mort. Deux étaient des amis proches, Charles Still et Chris Baker. Les deux autres victimes étaient les pilotes de l'avion. Travis s'en était miraculeusement tiré, avec des brûlures au troisième degré sur 65% de son corps.

Kourtney Kardashian et Travis Barker ont officialisé leur relation le 14 février 2021, jour de la Saint-Valentin. Depuis, ils échangent les mots d'amour régulièrement sur les réseaux sociaux. Le musicien du groupe Blink-182 s'est même fait tatouer le prénom de Kourtney sur la poitrine. Le couple fait désormais l'objet d'insistantes rumeurs leur prêtant une envie de mariage.

Kourtney Kardashian et Travis Barker sont tous les deux parents. La star de télé-réalité est maman de trois enfants, Mason, Penelope et Reign (11, 8 et 6 ans), nés de sa relation avec Scott Disick. Travis en a deux, un garçon et une fille prénommés Landon et Alabama (10 et 5 ans), fruits de sa romance avec l'ex-Miss USA Shanna Moakler.