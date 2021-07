Kourtney Kardashian bientôt mariée ? La fille de son amoureux Travis Barker gaffe

Un petit quiproquo

Un message qui n'est pas passé inaperçu auprès des nombreux fans de Kourtney Kardashian, qui ont alors supposé qu'une éventuelle demande en mariage a été faite. Une rumeur aujourd'hui rectifiée par TMZ puisque ces derniers ont annoncé que la soeur de la PDG de Kylie Cosmetics n'était toujours pas fiancée. D'après les propos des sources proches du jeune couple au tabloïd : "Travis et Kourtney sont très heureux ensemble mais il ne l'a pas encore demandée en mariage." Il faut croire qu'Alabama était tout simplement contente du bonheur du jeune couple.

Bien qu'ils soient très heureux, et pas encore mariés, cette annonce n'a cependant pas freiné les fans qui scrutent les photos de la maman de Mason, Penelope et Reign. Et dans un post publié le jeudi 15 juillet 2021, Kourtney Kardashian apparaît avec une bague à son doigt. Léger bémol, la bague en question est située au niveau de sa main droite. Il faudra donc attendre un peu plus longtemps pour que leur mariage soit annoncé.