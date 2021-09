Penélope Cruz, Kirsten Dunst... Le défilé de stars continue à Venise !

"Ciao Venecia !!! J'arrive à Venise avec Pedro", écrit @penelopecruzoficial en légende de sa publication. Cette arrivée fut également l'occasion de lancer son défilé de looks. Pour le premier, la star espagnole portait un ensemble veste et jupe courte en tweed blanc Chanel, issue de la collection croisière 2020.

Penélope Cruz est à la Mostra de Venise pour défendre deux films en compétition. Le premier, Madres Parelelas, est le film d'ouverture du festival. Pedro Almodovar en est le réalisateur et a également dirigé Rossy De Palma. Il raconte les histoires parallèles de deux femmes qui ont accouché le même jour, sortira en salles le 1er décembre 2021.

Le deuxième s'appelle Competiencia Oficial. Penélope Cruz en partage la vedette avec Antonio Banderas et Oscar Martinez. Elle y incarne la célèbre cinéaste Lola Cuevas, engagée par un milliardaire désireux de produire un film. Son personnage se retrouvera aux prises avec ses partenaires masculins (deux autres célébrités aux égos surdimensionnés) et tentera de leur inculquer un peu d'humilité, en leur lançant une série de défis de plus en plus imaginatifs.

Comme l'égérie beauté de Lancôme, Kirsten Dunst a jeté l'ancre à Venise. Elle aussi est à l'affiche d'un film en compétition, Le Pouvoir du Chien, réalisé par Jane Campion et avec Benedict Cumberbatch.

Isabelle Huppert, Kate Bosworth ainsi que le mannequin Sara Sampaio ont également été aperçues à leur arrivée à Venise. Toutes devraient assister à la cérémonie d'ouverture de la 78e Mostra de Venise, qui prendra fin le 11 septembre prochain.