Penélope Cruz transformée : son nouveau look fait réagir ses fans

"OH LA LA !!!", a commenté Paz Vega sur les clichés de Penélope Cruz. Son sentiment est partagé par les milliers d'internautes qui l'ont complimentée.

Des compliments, Penélope Cruz en reçoit par milliers. L'actrice a pourtant déjà confié qu'ils la mettaient mal à l'aise. "Je ne me vois pas comme ça. Je n'avais pas trop confiance [en mon apparence, NDLR] mais je ne m'attardais pas dessus, a-t-elle confié au magazine Red en juin 2020. J'étais complexée par des trucs, dont j'ai réalisé plus tard qu'ils n'étaient pas importants."

La dernière apparition publique en date de Penélope Cruz remonte au 6 mars 2021. L'épouse de l'acteur Javier Bardem et maman de deux enfants (Leo et Luna, 10 et 7 ans) avait assisté aux Goya Awards à Malaga.

Côté cinéma, elle jouera donc le rôle principal dans le film Madres Paralales de Pedro Almodovar. Penélope Cruz partagera également l'affiche de Compétition Officielle avec Antonio Banderas.