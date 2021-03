Diaporama Penélope Cruz transformée : son nouveau look fait réagir ses fans

Penélope Cruz transformée : son nouveau look fait réagir ses fans

Penélope Cruz à la projection du film "Pain And Glory", en ouverture des séances de cinéma en plein air avec Film4 Summer Screen à la Somerset House. Londres, le 8 août 2019.

Penelope Cruz à la conférence de presse du film 'Wasp Network' lors du festival du film de San Sebastian, le 27 septembre 2019. © Future-Image via ZUMA Press / Bestimage

8 / 11

Javier Bardem et sa femme Penélope Cruz au photocall de "Everybody Knows" lors du 71e Festival International du Film de Cannes, le 9 mai 2018. © Jacovides-Borde-Moreau/Bestimage